Edmundo svela il retroscena: "Rifiutai Juventus e Milan, preferii la spiaggia"

L’ex attaccante della Fiorentina e del Brasile, Edmundo, svela: “Rifiutai Barcellona, Chelsea, Milan e Juventus, sono stato stupido”.

E’ stato uno degli attaccanti più forti, prolifici e geniali a cavallo tra gli anni ’90 ed i primi anni 2000, la sua carriera è però stata spesso frenata da un carattere particolare e da scelte singolari.

Edmundo è stato uno di quei giocatori che ha ammaliato le folle grazie alle sue straordinarie qualità ed ha dato sfoggio di esse anche in avendo vestito prima la maglia della e poi per un breve periodo quella del .

In viola soprattutto ha dimostrato di poter essere uno dei migliori giocatori del campionato, ma nella stagione 1998-99, quando la sua squadra era il lotta per il titolo, preferì volare il per assistere al Carnevale, nonostante l’infortunio del suo compagno di reparto Batistuta.

Una scelta, quella che fece allora Edmundo, che fece discutere moltissimo e che di fatto cambiò il corso di quella stagione, ma lo stesso O Animal, ha recentemente svelato di aver preso un’altra decisione che si può considerare quanto meno discutibile.

Intervistato da Ale Oliveira sul suo canale YouTube, l’ex attaccante ha ammesso di aver rifiutato le proposte di varie big europee per tornare in Brasile.