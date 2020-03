Edi Rama, premier dell'Albania che simpatizza Juventus

Edi Rama qualche giorno fa ha sfoggiato il giubbotto della Juventus per chiedere agli albanesi di restare casa. Il premier è un fan di Ronaldo.

Il legame che unisce Albania e , ovvero le due sponde che si affacciano sull'Adriatico, è da sempre molto forte. L'ultimo esempio è il bellissimo gesto del premier albanese Edi Rama che per combattere il Coronavirus ha deciso di inviare nel nostro Paese trenta tra medici e infermieri.

Lo stesso Rama, d'altronde, apprezza molto l'Italia ed il calcio italiano come dimostra il giubbotto della sfoggiato qualche giorno fa per strada mentre chiedeva ai propri connazionali di restare in casa.

La vera passione del premier albanese però più che la Juventus sarebbe Cristiano Ronaldo, tanto che nell'agosto 2018 Rama è stato ospite della società allo 'Stadium' in occasione della gara contro la e ha postato una foto con CR7 sul proprio profilo Instagram.

Il calcio d'altronde è una passione di famiglia. Il fratello del premier, Olsi Rama, è infatti il direttore sportivo del Partizan Tirana e secondo i media locali un anno fa si era interessato all'acquisto della , club attualmente di proprietà di Claudio Lotito. Affare che però non si è mai concretizzato.