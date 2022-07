Ederson all'Atalanta, Lovato alla Salernitana: affare fatto

La trattativa si è sbloccato, Ederson nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche con l'Atalanta: a Salerno giocherà Lovato, reduce da Cagliari.

Ederson all'Atalanta, sembrava tutto bloccato. Invece il centrocampista brasiliano si avvicina a grandi passi verso la Dea e nei prossimi giorni sono previste visite mediche e firma. Affare fatto grazie ai milioni messi sul piatto e ad una contropartita tecnica importante: Matteo Lovato.

Secondo Sky Sport, infatti, Ederson si trasferirà all'Atalanta dietro pagamento di 14 milioni di euro, più il cartellino del difensore appena tornato dal prestito al Cagliari. Giocatore convinto, dopo le dichiarazioni recenti sul futuro alla Salernitana e non più a Bergamo.

"Non si sono realizzate le condizioni soddisfacenti per il calciatore nei confronti dell'Atalanta" aveva evidenziato il ds della Salernitana, De Sanctis. "L'operazione è momentaneamente bloccata. Ederson ha deciso di restare alla Salernitana, questa cosa mi fa enormemente piacere. Ma potremmo muoverci lo stesso su Lovato".

Nuovo stravolgimento sull'asse Bergamo-Salerno, che stavolta dovrebbe accontentare tutti: Lovato, sicurezza del Cagliari nell'ultima stagione e tra i difensori di maggiore prospettiva essendo un classe 2000, srà il rinforzo in difesa per Nicola, ancora alla guida della Salernitana dopo la salvezza raggiunta.

Dopo le voci sul PSG, invece, Ederson finirà all'Atalanta, per cercare di confermare le ottime gare in Campania nel 2022. Classe 1999, è stato decisivo per la permanenza in Serie A di una squadra allo sbando, riuscita ad effettuare una cavalcata storica culminata con una nuova stagione nella massima serie.

A meno di nuovi colpi di scena, dunque, Ederson e Lovato si scambieranno la maglia in questo inizio luglio, così da cominciare una nuova parte della propria carriera. Obiettivi diversi per le due squadre, comuni per i due giocatori: stupire in Serie A.