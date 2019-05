Eder, frecciata a Spalletti: "La presunzione non ti farà mai volare, vedi i fantasmi... "

Eder ha pubblicato un tweet enigmatico subito dopo la sconfitta dell'Inter a Napoli, nel mirino ci sarebbe Luciano Spalletti. Like di Joao Mario.

E' un momento a dir poco difficile per Luciano Spalletti che, come se non bastasse la disfatta di e il quasi certo esonero a fine stagione, deve fare i conti anche con la rabbia di qualche ex dal dente avvelenato.

Sembra infatti indirizzato proprio a lui il tweet pubblicato da Eder subito dopo Napoli- di domenica sera.

“La presunzione può gonfiare un uomo, ma non lo farà mai volare. Vedi i fantasmi...”.

La presunzione può gonfiare un uomo, ma non lo farà mai volare. 🎩... vedi i 👻👻... — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 20, 2019

Spalletti in realtà non viene mai apertamente nominato da Eder però il riferimento ai fantasmi, citati proprio dal tecnico dell'Inter nella scorsa stagione, fa pensare che l'attaccante oggi allo Jiangsu Sunig ce l'avesse con Spalletti. Ma non solo.

Il tweet al veleno di Eder ha infatti incassato il like di Joao Mario, altro giocatore in rotta con Spalletti che la scorsa settimana ha allontanato il portoghese da un allenamento per scarso impegno.

Eder d'altronde non è mai rientrato nei piani di Spalletti tanto che la scorsa estate l'italo-brasiliano è stato girato allo Jiangsu, club di proprietà di Suning come l'Inter.