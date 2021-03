Eder contro Suning: "Bugiardi, noi chiusi in hotel per mesi"

La rabbia di Eder su Suning. Dopo il disimpegno della famiglia Zhang, che ha ufficialmente abbandonato lo Jiangsu sospendendo tutte le attività del club, l'attaccante italo-brasiliano lancia pesanti accuse.

Eder, intervistato dal portale cinese 'Oriental Sport Daily', accusa Suning di non aver mantenuto gli impegni presi con i tesserati.

"Suning non vuole più a investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club. Abbiamo fatto un'impresa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato".