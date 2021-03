Eder contro Suning: "Bugiardi, noi chiusi in hotel per mesi". Poi smentisce

L'ex Inter contro Suning dopo il disimpegno dallo Jiangsu: "Hanno mancato di rispetto a tutti". Poi twitta: "Era una chat privata coi dirigenti".

Nessuna intervista a nessun portale. Eder si fa sentire sui social e smentisce di aver rilasciato dichiarazioni alla stampa cinese per attaccare Suning, che ha ufficialmente abbandonato lo Jiangsu sospendendo tutte le attività del club.

"Non ho mai rilasciato nessuna intervista a nessun sito o giornale - ha scritto l'ex attaccante dell'Inter su Twitter - è stata riportata da qualcuno una chat privata (wechat) nella quale sono presenti squadra e dirigenti. Parlerò solamente più avanti quando tutto sarà sistemato. Grazie".

Non ho mai rilasciato nessuna intervista a nessun sito o giornale, é stata riportata da qualcuno una chat privata (wechat) nella quale sono presenti squadra e dirigenti.

Parlerò solamente più avanti quando tutto sarà sistemato. Grazie — Eder citadin martins (@Edercitadin7) March 2, 2021

Nella giornata di ieri era stata riportata una presunta intervista di Eder al portale cinese 'Oriental Sport Daily', nella quale Suning veniva accusata di non aver mantenuto gli impegni presi con i tesserati.

"Suning non vuole più a investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club. Abbiamo fatto un'impresa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato".

"Se il gruppo Suning fallisce, posso anche capirlo. Siamo stati rinchiusi in hotel per diversi mesi, diffondendo il nome di Suning nel mondo, ma abbiamo ricevuto un trattamento del genere senza alcun rispetto! Il direttore generale si è sempre dimostrato un bugiardo. Ci aveva detto che con il tempo ci avrebbe dato quanto ci spettava ma non ha mai rispettato quello che ci aveva promesso".

Eder giocava nello Jiangsu dall'estate del 2018, proveniente dall'Inter. A novembre ha realizzato uno dei due goal con cui l'ormai ex squadra di Suning ha battuto per 2-1 in trasferta il Guangzhou Evergrande, laureandosi per la prima volta nella propria storia campione della Super League cinese.