Eder a Goal: "La rete alla Francia? Ho detto al Ct che avrei segnato"

L'eroe del Portogallo nel 2016 racconta le emozioni del torneo e della finale con la Francia: "Non scambierei quel goal con una carriera migliore".

Cinque anni dopo, con gli Europei alle porte, il suo goal torna prepotentemente di moda. Anche se in realtà nessuno l'ha mai dimenticato. Perché nel 2016 è stato lui, Eder, 33 anni, a regalare al Portogallo il suo primo e storico trionfo superando la Francia padrona di casa in finale.

Un momento magico. Il momento della rivincita. Perché non tutti, in Portogallo, avevano accettato di buon grado la presenza di questo centravanti apparentemente fuori posto accanto a Re Cristiano Ronaldo. Sensazioni ed emozioni che Eder racconta in un'intervista esclusiva a Goal:

“È vero, l’inizio è stato abbastanza complicato, la mia presenza era controversa. Ma il gruppo mi ha fatto sentire bene, Santos si è sempre fidato di me. E io mi sono sentito a mio agio.

Eder racconta che "la nostra priorità era vincere. Da lì abbiamo iniziato lavorare e finalmente siamo riusciti ad arrivare al successo". E che "la squadra è sempre stata unita, sia chi giocava sia chi non giocava erano coinvolti appieno nel gruppo". Ecco, lui era uno di quelli che in campo non si vedevano quasi mai. Dalla terza partita del girone fino alla semifinale, solo panchine.

"Tutti vogliamo giocare, quando stiamo bene. Era anche il mio caso, ma come ho detto eravamo un gruppo unito. Chi giocava era forte, avevamo grande individualità. Dovevamo comportarci in questo modo per riuscire a vincere. Dovevo solo attendere la mia chance. Se non fosse arrivata avrei sempre dato il massimo".

La chance è arrivata proprio nell'appuntamento più importante: la finale. Da affrontare senza Cristiano Ronaldo, uscito per infortunio dopo pochi minuti, ma anche senza paura.

"Santos ci ha detto che avrebbe lasciato la Francia soltanto il 10 luglio e con il trofeo tra le mani. Ci sembrava incredibile, ma lo ha detto. E visto il modo in cui siamo arrivati in finale, abbiamo pensato che avesse ragione, che fosse la nostra serata. La Francia era fortissima, ma sapevamo di avere un’occasione. Scelti da Goal Diritti Tv Serie A 2021/2024, vince DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in coesclusiva

Per Eder, che in quel momento non stava vivendo momenti troppo facili, è stata una rivincita.

"Sì, perché al tempo stava succedendo molto nella mia carriera, tanti infortuni. Non ero al meglio fisicamente e psicologicamente. Poi le cose sono migliorate. Quel goal è lo spartiacque della mia carriera, è normale. È un titolo che sarà per sempre nella storia, il primo per il Portogallo. È qualcosa che ci segna tutti".

Dopo quel goal Eder è stato messo da parte da Fernando Santos. Sarebbe tornato nella lista dei convocati appena due anni più tardi, nel 2018. Zero rimpianti, però.