Eddie Howe nuovo allenatore del Newcastle: sarà il primo manager dell'era saudita

Il primo allenatore dell'era saudita è realtà: dopo il gran rifiuto di Unai Emery, sarà Eddie Howe il nuovo manager del Newcastle, club desideroso di conquistare l'Inghilterra e l'Europa ma, al momento, impegnato in una difficoltosa rincorsa alla salvezza in Premier League.

La nuova proprietà ha infine trovato l'uomo giusto. Howe era considerato inizialmente la seconda scelta di Emery, ma dopo il 'no' dello spagnolo è rapidamente scalato in vetta alle preferenze. Accordo ormai raggiunto nelle ultime ore e contratto pronto fino al 2024.

44 anni da compiere a fine mese, Howe è senza panchina da quando, nell'agosto del 2020, ha lasciato quella del Bournemouth. Leggenda delle Cherries, che ha portato per la prima volta in Premier League, in seguito ha rifiutato un'offerta da parte del Celtic.

Sta dunque per concludersi la faticosa ricerca del sostituto di Steve Bruce da parte del Newcastle. Che inizialmente sembrava voler puntare su Paulo Fonseca, poi si è diretto verso Emery, infine ha scelto Howe. L'uomo giusto, almeno per il momento.

Niente grandi nomi, niente profili che facciano sognare il pubblico del St. James' Park. E del resto la situazione attuale di classifica è quella che è. In attesa di capire cosa potranno proporre il mercato di gennaio e, soprattutto, le sessioni dei prossimi anni.