Ecuador Under 20-Italia Under 20: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria col Messico, l'Italia Under 20 sfida l'Ecuador per i Mondiali: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo il successo al debutto contro il grazie alle reti di Frattesi e Ranieri, l' Under 20 torna in campo per i Mondiali di categoria in corso di svolgimento in : i ragazzi di Paolo Nicolato sfideranno i pari età dell' per mantenere il primo posto nel gruppo B.

Con una vittoria, l'Italia rimarrebbe a punteggio pieno e conquisterebbe la matematica certezza di approdare alla fase a eliminazione diretta, e dunque agli ottavi di finale: salirebbe infatti a quota 6 punti e diventerebbe irraggiungibile dai sudamericani, che hanno pareggiato la gara d'esordio, e da almeno una tra Messico e , che si sfideranno in contemporanea.

L'Italia Under 20 sogna dunque di ripetere, e se possibile migliorare, l'exploit che l'aveva vista protagonista nell'estate del 2017: gli azzurrini, all'epoca allenati da Chicco Evani, hanno concluso in quarta posizione quel torneo, raggiungendo la semifinale per la prima volta nella propria storia.

Di fronte, come detto, ci sarà però un Ecuador che si gioca tutto: la Tri è ferma a un punto, così come il Giappone, e perdendo verrebbe a trovarsi in una situazione di classifica molto complicata.

QUANDO SI GIOCA ECUADOR UNDER 20-ITALIA UNDER 20

La gara dei Mondiali Under 20 tra Ecuador e Italia è in programma nel tardo pomeriggio di domenica 26 maggio e si giocherà a Bydgoszcz, in Polonia. Il calcio d'inizio del match sarà alle ore 18.00. Alle ore 15.30 sempre di domenica, invece, andrà in scena l'altra gara della seconda giornata del gruppo B tra Messico e Giappone.

DOVE VEDERE ECUADOR UNDER 20-ITALIA UNDER 20 IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR UNDER 20-ITALIA UNDER 20

Il match tra Ecuador Under 20 e Italia Under 20 sarà visibile sia in chiaro che sul satellite: a trasmettere la sfida saranno infatti la Rai, su Rai Sport, e Sky, attraverso il canale Sky Sport Uno. Sarà possibile assistere alla sfida che vedrà protagonisti gli azzurrini anche in grazie alle applicazioni RaiPlay e SkyGo, disponibili su vari dispositivi tra cui pc, smartphone e tablet.

ECUADOR UNDER 20 (4-2-3-1): Ramirez; Espinoza, Porozo, Mina, Palacios; Cifuentes, Alcivar; Plata, Rezabala, Alvarado; Campana.

ITALIA UNDER 20 (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.