Ecuador-Brasile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ECUADOR-BRASILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ecuador-Brasile

Data: 27 gennaio 2022

Orario: 22 italiane

Canale Tv: -

Streaming: Mola Tv

Già qualificato con ampio anticipo, il Brasile riprende le qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar a fine anno andando in trasferta in Ecuador. A differenza della formazione di Tite, quella dell'argentino Gustavo Alfaro deve compiere i suoi ultimi sforzi per garantirsi la qualificazione alla fase finale, evento che non si verifica dal 2014.

Si tratta della quindicesima e terzultima giornata delle Qualificazioni Mondiali. Ne resteranno poi appena tre, una in programma la prossima settimana e le restanti due a marzo. L'Ecuador ha disputato 14 partite e il Brasile 13, in quanto deve ancora recuperare quella contro l'Argentina, sospesa a inizio settembre a causa delle violazioni delle normative anti-Covid.

Il Brasile comanda nettamente il gruppone sudamericano dall'alto dei suoi 35 punti, frutto di 11 vittorie e due pareggi in 13 partite. L'obiettivo della Seleção, dunque, è unicamente quello di mantenere la propria imbattibilità fino all'ultima giornata. Diverso è come detto il discorso dell'Ecuador, attualmente terzo con 5 lunghezze di vantaggio sulla quinta posizione, quella che porta allo spareggio, e 6 sulla sesta. In caso di vittoria, gli uomini di Alfaro sarebbero praticamente in Qatar.

Brasile ed Ecuador si sono già sfidate per due volte a giugno: una ha visto i brasiliani prevalere per 2-0 in una gara delle Qualificazioni Mondiali, mentre l'altra, in Copa America, è finita sul punteggio di 1-1.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni su Ecuador-Brasile: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming e le formazioni.

ORARIO ECUADOR-BRASILE

Ecuador-Brasile, gara valida per la quindicesima giornata del raggruppamento sudamericano di Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, si giocherà nella serata di giovedì 27 gennaio 2022: il calcio d'inizio è in programma alle ore 22 italiane, ovvero le 16 orario ecuadoriano. La gara si giocherà allo stadio Rodrigo Paz Delgado di Quito, la Casa Blanca.

DOVE VEDERE ECUADOR-BRASILE IN TV

Ecuador-Brasile non sarà visibile in diretta tv. Nessuna emittente televisiva italiana ha infatti acquisito i diritti delle partite sudamericane di qualificazione ai Mondiali in programma in Qatar.

ECUADOR-BRASILE IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile però assistere a Ecuador-Brasile in diretta streaming gratis grazie a Mola Tv, la piattaforma che ha acquisito i diritti - tra le altre competizioni - delle Qualificazioni Mondiali. Si potrà vedere la partita semplicemente accedendo al sito ufficiale o scaricando l'app.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR-BRASILE

ECUADOR (4-4-2): Dominguez; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Franco, Gruezo, M. Caicedo, Mena; E. Valencia, Estrada. Ct. Alfaro

BRASILE (4-4-2): Alisson; Dani Alves, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Gerson, Fred, Casemiro, Paquetá; Vinicius Junior, Gabriel Jesus. All. Tite