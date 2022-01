L'incredibile Ecuador-Brasile di Alisson: espulso due volte, il VAR lo salva

Non capita tutti i giorni (eufemismo) di venire espulsi per due volte nella stessa partita e, per giunta, poi anche farla franca: in epoca di VAR, però, tutto è davvero possibile.

Questa è l'incredibile situazione capitata ad Alisson durante Ecuador-Brasile, match valido per le qualificazioni sudamericane a Qatar 2022 e terminato 1-1: i verdeoro (già ampiamente qualificati) sono passati in vantaggio con Casemiro dopo pochi minuti, ma nel secondo tempo è arrivato il definitivo pari di Felix Torres.

L'articolo prosegue qui sotto

Una gara per nulla tranquilla per Alisson, che si è visto sventolare in faccia due cartellini rossi: il primo per aver colpito Enner Valencia con una gamba alta, il secondo per un pugno a Eduar Preciado. In entrambi i casi, al portiere di proprietà del Liverpool è poi stato revocato il provvedimento.

Grazie al prezioso ausilio del VAR, il colombiano Wilmar Roldan ha potuto cambiare idea limitandosi all'ammonizione in occasione del primo intervento e ad annullare la decisione di concedere un rigore all'Ecuador in pieno recupero nella circostanza del secondo. Alisson, infatti, prende nettamente pallone prima dell'impatto (inevitabile) con i due avversari.

La gara di Quito può comunque dirsi decisamente movimentata: sul taccuino del direttore di gara sono finiti Dominguez ed Emerson Royal, entrambi spediti anzitempo sotto la doccia nei primi 20 minuti di gioco. Al contrario di Alisson, salvato dal VAR a doppia mandata.