Ecco il nuovo pallone del campionato: presentato il PUMA Orbita Serie A

Lega Serie A e PUMA presentano il nuovo pallone da gioco ufficiale, in vendita dal 1° luglio: "Design moderno e accattivante".

Il nuovo pallone da gioco, quello che farà la propria comparsa sui campi di Serie A nella stagione 2022/2023, è stato ufficialmente svelato: la Lega Serie A presenta il PUMA Orbita Serie A, il primo pallone del massimo campionato marchiato PUMA dopo l'accordo stipulato a marzo.

"L’ORBITA Serie A - comunica la Lega - è caratterizzato da una potente grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica del Campionato italiano di calcio e include anche i colori della bandiera italiana. Il vivace logo PUMA nella colorazione Sunset Glow e le tonalità del Blue, i dettagli Green, PUMA White e PUMA Red che richiamano il Tricolore, integrati nella base bianca, garantiscono un'eccellente visibilità del pallone".

"Il pallone PUMA ORBITA Serie A offre una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella che si traduce in un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone. L'ORBITA FIFA Approved utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all'usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali".

PUMA

Entusiasta l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo:

“Il momento del lancio del nuovo pallone è sempre molto importante all’inizio di una nuova stagione poiché è l’oggetto che più di tutti rievoca in ognuno di noi sogni e ricordi. Il pallone ORBITA Serie A di PUMA presenta un design moderno e accattivante, che incontrerà sicuramente il gusto delle generazioni più giovani. I richiami al tricolore e al logo del campionato, inoltre, rafforzano l’identità del brand e la sua riconoscibilità a livello internazionale. Infine, la grande qualità dei materiali garantirà performance ottimali per consentire ai protagonisti sul campo di offrire il miglior spettacolo possibile”.

Queste invece le parole di Thomas Schwarz, PUMA Head of Product Line Management Teamsport Individual:

"Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo sviluppato, testato e modificato il nuovo ORBITA per creare un pallone in grado di offrire performance di altissimo livello. La nuova configurazione a 12 pannelli a forma di stella consente un eccezionale contatto con la palla. Siamo entusiasti e felici di poter vedere il nostro nuovo pallone in azione in uno dei campionati più importanti del mondo e ci auguriamo che possa regalare bellissimi momenti in campo".

Già produttrice del pallone da gioco della Liga, dunque, PUMA sbarca anche in Serie A. Tra meno di 10 giorni sarà disponibile anche per chi volesse acquistarlo: a partire dal 1°luglio sarà infatti in vendita sul sito ufficiale dell'azienda e presso rivenditori selezionati.