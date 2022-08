Ecco Belotti alla Roma: il 'Gallo' ha iniziato le visite mediche

Belotti ha iniziato le visite mediche con la Roma: nelle prossime ore il 'Gallo' completerà l'iter a Villa Stuart e firmerà il contratto.

Andrea Belotti è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma: il 'Gallo' ha iniziato le visite mediche e completerà l'iter nelle prossime ore.

Come riportato da 'Sky Sport', Belotti è atteso a Villa Stuart per la seconda parte delle visite e poi a Trigoria per la firma sul nuovo contratto con i giallorossi.

L'affare Belotti-Roma si è sbloccato dopo la cessione di Afena-Gyan, che sempre oggi ha effettuato le visite con la Cremonese. Il Gallo ha salutato ufficialmente il Torino e i suoi tifosi con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Svincolatosi dal Toro alla scadenza del contratto, Belotti arriva alla Roma a costo zero con il ruolo di vice Abraham. Un rinforzo importante enecessario per Mourinho, che potrà alternare il Gallo con l'attaccante inglese o all'occorenza schierarli anche insieme.