L’eccezione ‘Made in Italy’ della SPAL: da inizio stagione, solo undici tutti italiani

Si tratta di un caso ormai più unico che raro: la SPAL tra Coppa Italia e Serie B, ha schierato inizialmente solo italiani.

Un solo punto in due partite, ma anche la sensazione di aver compiuto importanti passi in avanti dal punto di vista della prestazione. La SPAL, dopo essere stata sconfitta in casa per 3-1 dalla Reggina nel suo match d’esordio nel campionato di Serie B 2022/2023, sabato scorso ha ottenuto ad Ascoli un pareggio importante.

La compagine estense ha mosso la sua classifica e lo ha fatto prima dell’inizio di un ciclo molto duro che prevede le sfide contro Bari, Venezia, Como e Genoa.

In attesa di vedere cosa riserveranno alla SPAL le prossime uscite, c’è già una certezza importante: Roberto Venturato si affiderà ad uno zoccolo duro composto unicamente da giocatori italiani.

Nelle prime due uscite del torneo infatti, gli estensi hanno schierato undici titolari privi di calciatori stranieri. Si tratta ovviamente di un qualcosa di più unico che raro nel calcio moderno, e non è quindi un caso che alla mente di molti sia tornato quanto fatto ad inizio anni ’90 dal Piacenza, club che allora decise di non acquistare giocatori dall’estero, portando poi avanti questo tipo di modello per ben otto stagioni.

La rosa della SPAL in realtà comprende giocatori stranieri, ma tra essi solo Georgi Tunjov ha visto il campo. Il talento estone infatti, contro la Reggina è entrato in campo al 70’ in sostituzione di Viviani, mentre contro l’Ascoli è stato gettato nella mischia a 10’ dal triplice fischio finale in sostituzione di Murgia.

Stesso copione anche in Coppa Italia, visto che nella sfida vinta ai supplementari contro l’Empoli grazie ad un goal di Arena al 121’, Venturato ha puntato, tra titolari e riserve scese in campo, su sedici giocatori italiani.

In un calcio sempre più esterofilo, la SPAL rappresenta dunque l’eccezionalità e lo fa paradossalmente grazie ad una proprietà straniera (il club stato acquistato il 13 agosto 2021 da Joe Tacopina).

I prossimi giorni, gli ultimi di calciomercato, sveleranno se e quali rinforzi arriveranno. Intanto il campo dice che la SPAL ha deciso di puntare forte sul ‘Made in Italy’.