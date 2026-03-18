EA FC 27: tutto quello che sappiamo, data di uscita, indiscrezioni sull'open world, tutte le novità e anticipazioni

EA FC 27 è il prossimo capitolo della serie di videogiochi di calcio di punta di EA, e l'attesa sta già crescendo tra gli appassionati. Con nuove funzionalità, una data di uscita globale confermata e voci su una possibile modalità open world, ecco tutto ciò che sappiamo finora su EA FC 27.

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Data di uscita e piattaforme di EA FC 27

EA FC 27 dovrebbe essere lanciato in tutto il mondo il 25 settembre 2026 su tutte le principali piattaforme di gioco. Queste includono PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (tramite EA App, Steam ed Epic Games) e Amazon Luna.

I preordini per FC 27 dovrebbero aprirsi diversi mesi prima del lancio, con l'accesso anticipato solitamente disponibile per le edizioni Ultimate e speciali. I giocatori che prenotano in anticipo spesso ricevono contenuti bonus nel gioco come FC Points, oggetti esclusivi e altri vantaggi di progressione.

Novità di EA FC 27

EA non ha ancora rivelato tutti i dettagli, ma mettendo insieme le informazioni confermate e le voci attendibili si delinea un quadro di ciò che ci si può aspettare da FC 27:

Modalità Open-World – “FC The Grounds”

Forse l’aggiunta più chiacchierata è una potenziale modalità in stile open-world, che secondo quanto riferito è stata registrata da EA come marchio con il nome “FC The Grounds”: un hub esplorabile dove i giocatori possono muoversi, interagire socialmente e accedere a partite e minigiochi.

Si dice che questa modalità sia ispirata agli ambienti hub visti in altri titoli sportivi, consentendo ai giocatori di vagare, partecipare ad attività calcistiche informali, prendere parte a sfide e personalizzare il proprio avatar virtuale.

Evoluzione rispetto a FC 26

EA FC 27 dovrebbe basarsi sulle fondamenta di FC 26, che ha introdotto impostazioni di gioco predefinite, archetipi di giocatori e modalità social ampliate. FC 27 probabilmente perfezionerà il gameplay di base, espandendo al contempo le funzionalità live-service e l’interattività sociale.

Trailer e protagonista della copertina

EA non ha ancora rivelato ufficialmente il trailer di gameplay o l'atleta di copertina per FC 27, ma ci si aspetta che entrambi vengano presentati nell'estate del 2026 nell'ambito della presentazione annuale di EA. La copertura include tipicamente le prime immagini di gameplay, approfondimenti sulle funzionalità e dettagli sulle nuove modalità. (Nessuna fonte ufficiale al momento)

Le migliori squadre e i migliori giocatori di FC 27

Le valutazioni ufficiali e i dettagli sui club per FC 27 non sono stati confermati pubblicamente, ma sulla base di FC 26 e della forma attuale nel mondo reale, ci si aspetta che i seguenti siano in primo piano:

I migliori club - Grandi squadre come Real Madrid, PSG, FC Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Arsenal e Liverpool saranno probabilmente tra i club con il punteggio più alto nel gioco.

Giocatori di punta - Giocatori come Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Jr. e Lamine Yamal dovrebbero essere tra i talenti d'élite di FC 27.

Queste squadre e questi campioni ottengono costantemente valutazioni elevate grazie alla loro rosa, alla loro reputazione e alle prestazioni reali, fattori che spesso si traducono direttamente in forza all’interno del gioco.

Modalità di gioco ed esperienza

EA FC 27 offrirà una suite completa di modalità di gioco che i fan si aspettano ormai dalla serie:

Football Ultimate Team (FUT) - Crea la tua squadra dei sogni e competi online.

- Crea la tua squadra dei sogni e competi online. Modalità Carriera e Modalità Manager - Guida club o giocatori attraverso varie stagioni.

- Guida club o giocatori attraverso varie stagioni. Club e Matchplay - Gioco sociale e competitivo con amici o rivali.

- Gioco sociale e competitivo con amici o rivali. "FC The Grounds" - Se confermata, questa modalità potrebbe rappresentare un modo completamente nuovo di godersi il calcio al di là delle partite tradizionali.

Le voci suggeriscono che The Grounds non sostituirà le modalità esistenti, ma si affiancherà ad esse, offrendo ai giocatori uno spazio sociale per esplorare e interagire con i contenuti calcistici in un modo nuovo.

Voci e concorrenza

Mentre EA FC 27 si preannuncia come una release importante, sta emergendo una nuova concorrenza. Secondo quanto riferito, Netflix Games sta sviluppando un nuovissimo titolo FIFA in collaborazione con Delphi Interactive, il cui lancio è previsto in prossimità dei Mondiali del 2026, segnalando una rinnovata rivalità nel settore dei giochi di calcio.

Questo progetto di Netflix, guidato dal veterano del settore Julien Merceron, mira a "reimmaginare" il franchise FIFA e potrebbe offrire un'alternativa al dominio di lunga data di EA.

Cosa significa questo per i fan

EA FC 27 si preannuncia come una delle uscite più importanti degli ultimi anni nel panorama dei videogiochi di calcio, con un lancio confermato per la fine di settembre, la possibilità di un'esperienza di gioco open-world e nuove evoluzioni delle modalità principali.

Che tu sia un esperto stratega di FUT, uno specialista della modalità Carriera, un giocatore online o semplicemente un appassionato di calcio, FC 27 promette di aumentare l'immersione e ampliare i modi in cui vivi il calcio virtuale.

Resta sintonizzato per gli annunci ufficiali di EA nei prossimi mesi, in particolare trailer di gameplay, rivelazioni della copertina e analisi complete delle funzionalità. (Nessun annuncio ufficiale al momento della stesura di questo articolo)

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