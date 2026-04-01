È ufficiale: l'Al-Hilal recupera due stelle prima della sfida contro il Taawoun e annuncia la durata dell'assenza di Bouabri

Il Club Al-Hilal ha recuperato due dei suoi giocatori infortunati in vista della sfida contro il Taawoun nel campionato saudita Roshen, rivelando al contempo la durata dell'assenza del suo giocatore francese Simon Bouabri.

L'Al-Hilal ospiterà il Taawoun sabato prossimo al Kingdom Arena, nella ventisettesima giornata del campionato Roshen.

A 72 ore dalla partita, l'Al-Hilal ha annunciato che Hassan Tambakti e Mutaib Al-Harbi hanno partecipato alla prima parte dell'allenamento di gruppo della squadra, oggi mercoledì, prima di completare il loro programma di riabilitazione.

I due giocatori sauditi sono quindi vicini al ritorno in campo contro il Taawoun, dopo gli infortuni subiti mentre erano con la nazionale saudita nel ritiro di marzo, che li hanno privati delle amichevoli contro Egitto e Serbia.

Il terzo giocatore saudita, Sultan Mandash, si è invece recato oggi, mercoledì, presso la clinica medica del club, dopo aver subito un infortunio alla caviglia durante la permanenza con la nazionale saudita, in seguito alla sua partecipazione all’amichevole contro l’Egitto.

D'altra parte, gli esami medici hanno rivelato che il francese Simon Bouabri necessita di un programma terapeutico e riabilitativo della durata di una settimana o dieci giorni, a seguito dell'infortunio al muscolo posteriore subito mentre era con la nazionale francese Under 21.

È quindi confermata l'assenza della stella francese nelle prossime due partite dell'Al-Hilal nel campionato saudita Roshen, contro Al-Taawoun e Al-Khulood, il 4 e l'8 aprile, rispettivamente nelle 27ª e 29ª giornata.

Boubari si è infortunato dopo 32 minuti della partita tra le nazionali Under 21 di Francia e Lussemburgo, giovedì scorso, che i giovani "Les Bleus" hanno vinto per 5-1, prima di tornare nella capitale saudita Riyadh per ricevere le cure necessarie.

Va ricordato che l'Al-Hilal occupa il secondo posto nella classifica del campionato saudita con 64 punti, a 3 punti di distanza dall'Al-Nassr, che occupa la vetta della classifica.