È tornato Taarabt: prima il grande goal, poi il cartellino rosso

A 34 anni, il trequartista marocchino ex Milan torna a segnare, in una partita che per lui è finita anzitempo dopo un'entrata killer su un avversario.

Adel Taarabt è stato uno dei giocatori più talentuosi del mondo del calcio. Forse però, il suo estro è stato spesso inespresso: la sua carriera infatti avrebbe potuto avere un corso migliore. I tifosi del Milan lo ricordano bene per i sei mesi in rossonero, nella stagione 2013-2014, in cui stupì per le giocate, i dribbling ubriacanti e i goal. Ora, a 34 anni, il marocchino gioca nell'Al Nasr ed è tornato a segnare in una partita pazza. Taarabt ha infatti segnato un grandissimo goal in rovesciata, con cui la sua squadra ha acciuffato un pareggio nel finale di gara contro la capolista del campionato degli Emirati Arabi, lo Shabab Al-Ahli. Subito dopo però, è arrivata la beffa: lo stesso Taarabt si è reso protagonista di un'entrata killer su un avversario. Un intervento durissimo che ha lasciato pochi dubbi all'arbitro, che lo ha infatti espulso. Insomma, in una sola partita, Taarabt ha sintetizzato quella che è stata la sua carriera: ascesa e caduta, talento e pazzia, per un giocatore tecnicamente fortissimo, ma altalenante e discontinuo. Certo però, quando segna goal come quello dell'ultima partita, ci si ricorda del perché ancora oggi i tifosi del Milan rimpiangano il fatto che le cose non siano andate bene. Scelti da Goal Probabili 31ª giornata: Lukaku dal 1'

