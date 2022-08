E' tornato il calcio in Ucraina: senza tifosi, grandi giocate ed esultanze

Prime gare per il nuovo torneo ucraino: stadi chiusi, ma curiosi riusciti comunque a guardare alcuni match da vicino.

Sembra passato un secolo da quando il calcio ucraino era sinomimo di aggregamento, festa, pausa dal lavoro e dalla vita quotidiana. Tutti allo stadio, nel corso degli anni e degli ultimi tre decenni. Poi il Covid a svuotare gli stadi, e subito dopo, la guerra. Ora, il pallone è tornato, ma senza i fans.

Fermato lo scorso febbraio, il campionato ucraino ha iniziato una nuova stagione con le partite del primo turno: in campo otto squadre per quattro partite totali nella giornata di martedì, in cui ad esordire sono stati i Campion in carica dello Shakhtar, che parteciperò di fatto anche alla prossima Champions League.

Senza gare ufficiali nelle gambe, ma solo amichevoli, lo Shakhtar non è andato oltre lo 0-0 nella sfida contro il Metalist, aperta dai giocatori tutti in mezzo al campo con le bandiere ucraine addosso.

I goal, invece, si sono visti negli incontri successivi: Il Veres ha espugnato il campo dell'Odessa, mentre lo Zorya ha superato il Vorskla.

Senza tifosi, in campo si è visto il solito calcio, senza paura, timore o facce appese: rigori, simulazioni, esultanze sfrenate tra compagni, proteste. Attorno ai 22 in campo nessuno, se non lo staff tecnico, gli arbitri e i dirigenti. Coloro che hanno spinto per il ritorno in campo.

"La scelta di disputare un campionato di calcio durante una guerra non riguarda soltanto lo sport" ha evidenziato il presidente federale Andriy Pavelko. "Vogliamo dimostrare la tenacia del nostro popolo, del suo spirito e il nostro desiderio di vittoria. È un’iniziativa unica nella storia: il calcio, contro la guerra, durante una guerra".

Non è certo una novità, del resto. In tutto il mondo i campionati e lo sport continuano anche in mezzo ai conflitti, se non in rare occasioni. Il conflitto in Ucraina continua, ma il calcio è ripartito, seppur senza tifosi: quasi nessuno, ad esempio, ha potuto applaudire dal vivo alla coppia Bezborodko-Kabaev, il primo autore di due reti, il secondo di due assist.

Quasi, visto che diversi fans sono riusciti a seguire le varie sfide a distanza, appena fuori dal terreno di gioco. Rieccolo: il calcio.