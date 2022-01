È morto l'ex arbitro Alberto Michelotti: in Serie A ha diretto 145 partite

Nelle stesse ore in cui il Real Madrid piange la morte di Francisco Gento, l'Italia e il mondo arbitrale ricordano commossi Alberto Michelotti: l'ex fischietto italiano, tra i più celebri della Serie A negli anni Settanta, è scomparso all'età di 91 anni.

A comunicarlo è stato il Parma, il club dove un giovane Michelotti aveva giocato "nelle formazioni giovanili, principalmente come portiere, ma non solo".

"Michelotti - lo ricorda il club ducale - era un figlio dell’Oltretorrente, il quartiere della vecchia Parma, dove era nato, era cresciuto e ha vissuto. È stato uno degli autentici simboli della parmigianità, quella sanguigna, combattente, impetuosa e passionale, che la storica maglia bianca con la croce nera incarna. Lui, lo sottolineava sempre, con le sue battute in vero dialetto pramzàn".

Sono 145 le presenze in Serie A collezionate da Michelotti, la prima nel 1968. Nel 2019 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, in compagnia - tra gli altri - di altri grandi fischietti della storia della Serie A come Pierluigi Collina, Sergio Gonella e Nicola Rizzoli.