È iniziato, ma... Svelati i retroscena delle trattative tra la nazionale del Ghana e Renard

Alcuni articoli di stampa hanno rivelato i retroscena delle trattative tra la Federcalcio ghanese e il francese Hervé Renard, allenatore della nazionale saudita, per guidare i «Black Stars» ai Mondiali del 2026.

Il quotidiano francese "L'Équipe" ha confermato che Renard desidera lasciare la guida della nazionale saudita prima dell'inizio dei Mondiali del 2026, poiché ritiene difficile ottenere risultati positivi con la squadra date le circostanze attuali.

Il giornale ha sottolineato che la Federcalcio ghanese sta valutando di ingaggiare l'allenatore francese per guidare la nazionale maggiore in sostituzione di Otto Addo, che è stato esonerato dal suo incarico nel mese di marzo, a meno di due mesi e mezzo dall'inizio dei Mondiali.

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Il quotidiano saudita "Al-Yaum" ha confermato queste notizie, rivelando che la Federcalcio ghanese è seriamente intenzionata a ingaggiare il tecnico francese per i Mondiali.

Il giornale ha sottolineato che la Federcalcio ghanese ha già iniziato a contattare Renard, ma tramite il suo agente, per conoscere la sua posizione riguardo alla guida delle "Stelle Nere".

Allo stesso tempo, la Federcalcio ghanese non ha ancora avviato ufficialmente le trattative, in attesa della posizione della Federcalcio saudita, soprattutto perché il contratto di Renard con quest'ultima è valido fino a giugno del prossimo anno.

Va ricordato che Renard ha iniziato la sua carriera di allenatore in Africa con la nazionale del Ghana, precisamente tra il 2007 e il 2008, come assistente dell'allenatore francese Claude Le Roy, prima che l'intero staff tecnico venisse esonerato.