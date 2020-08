"E' il mio album preferito dell'anno" - Musica, videogiochi e vita in lockdown con Griezmann

Il vincitore della Coppa del Mondo ha già selezionato la colonna sonora per il ritorno in Champions League.

Antoine Griezmann sa esattamente cosa ascolterà mentre arriverà al campo per la sfida di venerdì del in UEFA con il .



Il rapper francese Nekfeu è stato la colonna sonora della vita dell'attaccante del Barca in lockdown. In più il vincitore della Coppa del Mondo si è divertito tornando a uno dei suoi passatempi preferiti: Football Manager.

“Ousmane Dembele gioca molto a Fortnite, così come Sergio Roberto. Penso che ognuno abbia le proprie cose a cui pensare lontano dal calcio. Io adoro giocare a Football Manager " ha detto Griezmann a Goal.



“Ho giocato a Football Manager con il . Mi piace molto: cerco di imparare da allenatore, come guidare un gruppo è molto vicino alla vita reale".



Questa settimana la vita diventa molto reale visto che Griezmann cercherà di guidare il Barcellona oltre il in quel di Lisbona.

Le due squadre hanno entrambe raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League per la 18esima volta, più di ogni altra squadra, e sono tra le favorite per la conquista del titolo più ambito del calcio.



E Griezmann non vede l'ora di tornare in azione, anche se mancherà la presenza dei tifosi all'Estadio da Luz:



“È molto diverso giocare in uno stadio vuoto. Penso che la sensazione migliore sia quella di poter festeggiare con la tua gente, con i tuoi fans. S spera di poterlo fare il prima possibile".

