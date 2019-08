È fatta per Perisic al Bayern Monaco: il croato lascerà l'Inter, visite nelle prossime ore

Affare chiuso fra l'Inter e il Bayern Monaco per la cessione di Ivan Perisic: il croato andrà in prestito ai tedeschi, visite nelle prossime ore.

Mancano soltanto le ultime formalità per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Ivan Perisic dall' al . Secondo quanto riferisce il quotidiano bavarese 'Tz', la trattativa fra i due club è stata chiuso sulle cifre circolate già nei giorni scorsi e l'esterno offensivo croato è atteso a Monaco nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra.

Perisic sarà pagato dunque dai tedeschi 5 milioni di euro per il prestito oneroso, più 25 a fine stagione per il riscatto del suo cartellino. Già mercoledì 13 dovrebbe allenarsi con i suoi nuovi compagni. Dopo il grave infortunio al legamento crociato occorso a Sané, il Bayern ha scelto di puntare sul giocatore di proprietà dell'Inter, che già conosce la per averci giocato con le maglie del e precedentemente del .

Viceversa il nuovo allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha estrinsecato pubblicamente le sue difficoltà a inquadrare tatticamente il giocatore croato nel 3-5-2, da cui la decisione della società milanese di metterlo sul mercato e la velocità con cui è stata finalizzata la trattativa fra i due club.

Perisic lascerà dunque l'Inter dopo 4 stagioni in cui ha collezionato 162 presenze e 40 goal in tutte le competizioni. Al Bayern troverà come allenatore il suo connazionale Niko Kovac, che ha indicato il suo nome alla società come alternativa al giocatore del e che nella passata stagione ha conquistato Supercoppa, Coppa di e Bundesliga.