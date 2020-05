E' arrivata l'ufficialità: Klose vice-allenatore al Bayern Monaco

L'ex attaccante della Lazio passa dalla guida dei giovani bavaresi alla prima squadra, sarà il secondo di Flick fino al 2021.

A breve ripartirà la Bundesliga, precisamente il 16 maggio. Nello stesso giorno dell'annuncio, arriva anche il comunicato del riguardo la promozione di Miro Klose: sarà lui l'assistente dell'allenatore Flick fino al 2021. L'ufficialità era attesa da alcune settimane, finalmente realtà dopo l'annuncio dei bavaresi.

L'esperienza da giocatore di Klose sarà essenziale per Flick, inizialmente partito come traghettatore ma alla fine confermato sulla panchina del per i prossimi anni. L'ex Campione del Mondo, massimo goleador della competizione, è stato promosso in prima squadra dopo il suo ruolo da tecnico nelle giovanili, under 17, del team.

Il direttore sportivo Salihamidzic è entusiasta della promozione di Klose:

"Miro ha lavorato sodo, sono molto contento per lui".

La speranza del Bayern è quella di vedere i propri attaccanti crescere sotto l'ala di Klose, come evidenziato da Rummenigge:

"Siamo molto contenti che Miro abbia deciso di passare dall'FC Bayern Campus ai professionisti. Sono convinto che i nostri attaccanti in particolare trarranno vantaggio da lui come allenatore. Mirò era anche il candidato preferito di Hansi Flick".

E' stato proprio il capo allenatore del Bayern, dunque, a chiedere a Klose di passare dalle giovanili alla prima squadra. Un salto che potrebbe portare l'exattaccante tedesco a pensare ad un futuro come primo allenatore della squadra. Per ora comunque solo un'idea, in attesa di capire come si comporterà da secondo nel prossimo anno.

