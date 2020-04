Dzyuba sogna ad occhi aperti: "Vorrei giocare nel Real Madrid"

Nel 2018 contribuì con 3 goal a rendere la una delle 8 nazionali più forti al mondo nei Mondiali disputati in casa: da allora Artem Dzyuba è uno degli attaccanti più seguiti dagli addetti ai lavori, nonostante il prossimo 22 agosto compirà 32 anni.

Nell'ultima rassegna iridata segnò il rigore dell'1-1 contro la , poi eliminata al termine di una drammatica sequenza di tiri dagli undici metri: ed è proprio lì che Dzyuba vorrebbe giocare un giorno, come ammesso nell'intervista concessa su Instagram alla giornalista Tina Kandelaki.

"Fin da piccolo ho fatto il tifo per il . E' la mia squadra preferita da quando ci giocavano Zidane, Beckham, Guti, Raul, Roberto Carlos, Figo, Fernando Hierro, Míchel Salgado, Casillas e Redondo. Se potessi scegliere, mi piacerebbe giocare lì".

Il momento peggiore della carriera del bomber in forza allo è sicuramente l'eliminazione della Russia per mano della ai quarti di finale mondiali, una vera delusione ad un passo dal sogno.

"Senza dubbio è stato quello il momento più brutto: fu una devastazione totale, anche se quel giorno non c'erano lacrime. Sono un sentimentale, spesso piango durante i film: i miei amici mi hanno preso in giro quando ho pianto per Kung Fu Panda".