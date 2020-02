Dzeko nella storia della Roma: 100° goal in giallorosso

Segnando contro il Sassuolo, Dzeko è salito a quota 100 goal realizzati con la maglia della Roma. E’ il settimo marcatore giallorosso di sempre.

Edin Dzeko si guadagna una pagina nel lungo libro della storia della . Segnando contro il infatti, il campione bosniaco è entrato nel ristretto gruppo di giocatori che sono riusciti a realizzare 100 goal con la maglia giallorossa.

L’appuntamento della storia è stato fissato al 55’ della sfida del Mapei Stadium, quando ha trovato il goal che è valso il momentaneo 3-1 a favore dei padroni di casa.

Dzeko è riuscito ad entrare nel club dei ‘centenari’ alla sua presenza numero 206 in tutte le competizioni con la maglia dei capitolini. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2015, il campione bosniaco ha così suddiviso le sue reti: 72 in 159 presenze in , 2 in 7 gare di Coppa e 20 in 40 sfide europee tra ed .

7 - Edin #Dzeko è il 7° giocatore ad aver segnato almeno 100 gol nella storia della Roma in tutte le competizioni. Re.#SassuoloRoma pic.twitter.com/x0aTn7uoME — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 1, 2020

Dzeko, tagliando questo traguardo, sale al settimo posto tra i migliori marcatori di sempre della Roma e tra l’altro vede il podio a distanza ravvicinata. A precederlo in classifica ci sono infatti Montella (102), Manfredini (104), Volk (106), Amadei che è terzo (111), Pruzzo (138), mentre ovviamente irraggiungibile in vetta c’è Francesco Totti con 307 marcature.

Per l’attaccante bosniaco, quello contro il Sassuolo è il suo 10 goal in questo campionato in 22 presenze. A questi vanno aggiunti i 3 realizzare in cinque gare di Europa League.