Dzeko furioso dopo Siviglia-Roma: "Mai in partita, ci hanno mangiato in tutto"

Dzeko è molto deluso dopo l'eliminazione della Roma dall'Europa League: "Non siamo mai riusciti a tirare in porta, dobbiamo farci qualche domanda".

La esce sconfitta dalla gara secca contro il e saluta prematuramente l ' , il tutto al termine di una prestazione a dir poco deludente.

Tanto che Edin Dzeko, intervistato da 'Sky Sport', non nasconde la sua amarezza per quanto successo in campo.

"Cosa mi ha deluso? Tutto perché non siamo mai stati in partita. Ci hanno mangiato in tutto: velocità, tecnica e preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Ci hanno pressato, noi volevamo giocare ma non era possibile. Per novanta minuti ci abbiamo provato e non siamo mai riusciti a fare un tiro in porta".

L'attaccante non sa rispondere su cosa manchi alla Roma ma chiede un deciso cambio di passo per il futuro.