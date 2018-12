Dzeko: "Roma in semifinale di Champions? Se me l'avessero detto prima avrei riso"

Nuovo ‘Sportivo bosniaco dell’anno’, Edin Dzeko ha ricordato l'annata scorsa della Roma: “Potevamo giocare la finale senza errori a nostri danni".

Un Edin Dzeko sicuro di sé quello che è stato appena premiato come ‘Sportivo bosniaco dell’anno’. Vincitore del premio per la seconda volta in carriera, l’attaccante della Roma ha voluto esaltare la scorsa stagione dei giallorossi, una delle migliori di sempre per il club in Champions League.

Juventus-Roma è solo su DAZN: attiva il tuo mese gratuito!

“Lotta, desideri, volontà, felicità e tristezza: tutto questo è stato il mio ultimo anno. – ha rivelato Dzeko, come riportato da ‘Nezavisne’ - Io ho continuato a dare il meglio di me e così farò fino a quando giocherò. Se mi avessero detto che avremmo giocato (la Roma, ndr) la semifinale di Champions, avrei riso. Tuttavia, piano piano abbiamo preso fiducia e abbiamo cominciato a credere nelle nostre possibilità.”

“È stata una delle migliori stagioni della storia della Roma – ha proseguito l’attaccante - e la mia migliore in Champions e forse quel goal al Chelsea il più bello della mia carriera”.

Dzeko ha voluto poi togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivelando il suo rammarico per il mancato raggiungimento della finale di Champions League: “Alla fine ero triste, perché ero convinto che avremmo potuto giocare la finale se non ci fossero stati errori ai nostri danni”.

L'articolo prosegue qui sotto

Considerato da Eusebio Di Francesco un giocatore insostituibile nella rosa giallorossa, l’assenza del bosniaco per infortunio nell’ultimo mese si è fatta sentire in casa Roma, nonostante un avvio di stagione poco esaltatane dell’ex Manchester City.

“Segnare è il mio lavoro. Sono felice di aver scritto in così poco tempo il mio nome nella storia di un club come la Roma, che nel passato ha avuto grandi attaccanti. – ha commentato Dzeko parlando del suo ruolo nel club giallorosso - Ma questo è solo un incentivo a dare ancora di più in futuro. Le aspettative dei tifosi sono grandi, ma le mie sono enormi”.

In chiusura anche una battuta sul Porto, prossimo avversario della Roma negli ottavi di Champions League: “Proveremo a ripetere qualcosa di simile, anche se penso che la scorsa stagione non possa essere ripetuta. È stato tutto strano, specialmente quelle partite fantastiche con Barcellona e Liverpool, incerte fino alla fine.”