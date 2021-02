Dzeko riscrive la storia della Roma: superato Totti nella fase finale delle coppe

Il goal realizzato in Roma-Braga vale a Dzeko il sorpasso su Francesco Totti come miglior marcatore giallorosso nella fase finale delle coppe.

Un goal pesantissimo quello realizzato da Edin Dzeko nel primo tempo di Roma-Braga. Oltre a chiudere di fatto il discorso qualificazione, a dire il vero già ipotecato dopo lo 0-2 dell'andata, la rete vale al bosniaco un posto davvero speciale nella storia giallorossa.

29 - Con la rete di stasera Edin #Dzeko è diventato il giocatore della Roma con più gol realizzati nelle competizioni europee (escluse le qualificazioni): 29 reti, superato Francesco #Totti (28). Annales.#RomaBraga pic.twitter.com/PqSoipUgzs — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2021

Grazie a questo goal infatti Dzeko supera addirittura un mito come Francesco Totti, diventanto il miglior marcatore della Roma nella fase finale delle coppe europee con 29 reti contro le 28 relizzate dall'ex capitano.

Totti però resta complessivamente davanti a Dzeko come goal in Europa se si considerano anche i turni preliminari, dato che nel complesso le reti dello storico numero 10 sono trentotto. Nove in più di quelle segnate dal numero 9 di oggi.

Dzeko comunque ha ancora l'opportunità di superare definitivamente Totti, magari trascinando la Roma alla finale di Europa League.