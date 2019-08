Dzeko rinnova con la Roma, Nainggolan esulta e scoppia la polemica: "Mai offeso l'Inter"

Radja Nainggolan si complimenta con l'amico Edin Dzeko per il rinnovo con la Roma, ma scatena la rabbia dei tifosi dell'Inter.

Edin Dzeko chiude la telenovela di mercato con il rinnovo firmato in casa : i complimenti di Radja Nainggolan all'amico ed ex compagno non sono però piaciuti ai tifosi dell', che hanno scatenato una furiosa polemica sui social.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il popolo nerazzurro accusa il centrocampista belga di aver mancato di rispetto al club milanese, che da tempo seguiva Dzeko in sede di mercato. Pronta la risposta dello stesso Nainggolan sul proprio profilo Instagram:

"Non ho mai offeso l'Inter e mai lo farò. Non si possono fare i complimenti a Dzeko? Cosa c'entra con l'offendere l'Inter? Ma nel 2019 siamo tutti impazziti?".

L'articolo prosegue qui sotto

Gli stessi complimenti sono stati rivolti anche al connazionale Lukaku, fresco di firma con l'Inter per una maxi operazione che ha cambiato molte dinamiche di mercato: