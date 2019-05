Dzeko è insoddisfatto: "E' strano fare la storia della Roma senza vincere..."

L'attaccante della Roma deluso per l'annata giallorossa: "Vorrei rigiocare tante gare, ora l'Atalanta è favorita per la Champions".

, , , , , . Tutte in lotta per qualificarsi alla : dopo le già sicure e , restano soli due posti per competere tra le grandi. Tra intrecci e calcoli, anche i big match. La Roma, ad esempio, nel prossimo turno dovrà vedersela con la Juventus.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Se Madama non ha nulla da chiedere al campionato, escludendo la possibilità di vedere Cristiano Ronaldo capocannoniere, la Roma si gioca tantissimo nella sfida contro la Juventus. Senza i tre punti le cose si complicherebbero ampiamente, anche considerando la gara interna dell'Atalanta contro il .

Sulla carta è l'Atalanta la squadra più vicina alla Champions, cosa che Edin Dzeko non vuole certo nascondere:

"Il goal subito contro il Genoa ha complicato tutto, abbiamo buttato due punti. Però dobbiamo ringraziare Mirante, perché alla fine potevamo addirittura perderla. L'Atalanta è tre punti avanti ed è la favorita, noi abbiamo perso troppi punti per strada"..

Dzeko è stato intervistato proprio per il match program di Roma-Juventus:

"E' sempre una sfida sentita, per noi come per loro. Cristiano Ronaldo proverà a vincere la classifica cannonieri, nel calcio italiano nessuno ti regala niente quindi dovremo dare tutto per fare questi 9 punti".

L'attaccante bosniaco non ha vissuto una grande annata, decisamente inferiore rispetto alle roboanti ultime due:

"Non sono soddisfatto della mia stagione. Purtroppo non si può cambiare il passato, ora dobbiamo dare tutto per arrivare in Champions. Sono l'ottavo marcatore della Roma, ma non ho vinto niente ed è strano fare la storia senza vincere...".

Il grande rammarico di Dzeko è sopratutto l'ottavo di Champions contro il :