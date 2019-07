Dzeko all'Inter, offerta per la Roma: possibile rinuncia alla percentuale sulla cessione di Zaniolo

L'Inter vuole regalare a Conte gli attaccanti richiesti e spinge per Dzeko, Marotta potrebbe rinunciare al 15% sulla cessione di Zaniolo.

Dopo aver sistemato la difesa con Godin, le fasce con Lazaro e il centrocampo con gli acquisti di Sensi e Barella ora l' accelera per regalare a Conte i due attaccanti richiesti.

Ieri d'altronde, complice l'assenza di Lautaro Martinez, il tecnico ha dovuto schierare il giovane Esposito e Samuele Longo, giocatore destinato a lasciare Milano nelle prossime setimane.

Ecco perché secondo 'La Gazzetta dello Sport' ora Marotta si concentrerà soprattutto sull'affare Dzeko per il quale c'è ancora una certa distanza con la .

I nerazzurri infatti offrono 12 milioni di euro mentre i giallorossi continuano a chiederne 20, ma sarebbero disposti a fare un piccolo sconto.

L'Inter invece dal canto suo potrebbe venire incontro alla Roma rinunciando al 15% sulla cessione di Nicolò Zaniolo, girato dai nerazzurri solo l'estate scorsa per acquistare Nainggolan.

Non solo Dzeko però nei piani di Marotta che, nei prossimi giorni, dovrebbe presentare anche la prima offerta ufficiale per Lukaku: 60 milioni di euro più bonus pagabili in tre anni.

Non abbastanza, probabilmente, per convincere il ma un punto di inizio per una trattativa che si annuncia lunga e molto complessa. Conte, intanto, aspetta i suoi numeri 9.