Dynamo Dresden, in due positivi al coronavirus: l'intera squadra messa in quarantena

La Dynamo Dresden non riprenderà la Zweite Liga il prossimo weekend: tutta la squadra è in quarantena dopo due casi di positività al coronavirus.

Non comincia bene la manovra di ripresa del calcio tedesco. Dopo aver fissato la data del nuovo inizio di e 2. Bundesliga (ovvero la Zweite), oggi arriva un pesante comunicato da parte della Dynamo Dresden, squadra della seconda divisione.

Zwei weitere Corona-Fälle: Gesamtes Zweitliga-Team ab sofort in 14-tägiger Quarantäne. Ausführliche Informationen zur aktuellen Situation bei der SGD gibt es hier: https://t.co/mb1BhViDJZ #sgd1953 pic.twitter.com/U3ikjMQX7n — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 9, 2020

Proprio ad una settimana del riavvio, la Dynamo Dresden ha infatti appena annunciato di aver messo tutta la sua squadra in isolamento dopo due test risultati positivi al coronavirus. Ciò significa che non potranno giocare o allenarsi nelle prossime due settimane, il prossimo fine settimana era programmata la loro partita contro l' .

La DFL deciderà lunedì come gestire la sua situazione. Si è verificato proprio quello che tutti speravano non succeddese: ovvero una squadra impossibilitata a giocare per via del coronavirus, che potrebbe far sballare nuovamente il calendario.

Altre squadre

Ma potrebbe esserci anche un altro scenario: già qualche giorno fa l'Aue aveva annunciato la quarantena dopo dei casi positivi, salvo tornare alla normalità dopo il secondo giro di tamponi, che aveva escluso altre positività.

Da qui a lunedì dovrebbe arrivare una nuova comunicazione della DFL, quindi, che potrebbe anche posticipare la partita contro l'Hannover o gestire la situazione in maniera differente.