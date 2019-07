Dybala via dalla Juve, pensiero maturato negli ultimi giorni: è valutato 80 milioni

L'ipotesi di un addio di Dybala alla Juventus è reale: l'argentino ha aperto alla cessione, ne parlerà con la società di ritorno a Torino.

C'è solo un giocatore incedibile nella ed il suo nome è Cristiano Ronaldo. Per il resto tutti potrebbero lasciare , compreso Paulo Dybala.

Si tratta di un'ipotesi reale che alla Juventus stanno considerando secondo 'Tuttosport'. Del resto dall' filtrano notizie secondo le quali Dybala avrebbe aperto alla cessione.

La Joya sarebbe disposto a lasciare la Juventus per un club dalle stesse ambizioni e ne parlerà faccia a faccia con Sarri e la società al suo rientro dalle vacanze.

L'articolo prosegue qui sotto

Dybala è atteso alla Continassa domenica per iniziare la nuova stagione in bianconero, ma il suo futuro verrà discusso sin da subito per capire le eventuali strategie.

Di sicuro Paratici non ha intenzione di fare sconti a nessuno: per Dybala la Juventus accetterà offerte che partano da almeno 80 milioni di euro.