Dybala torna in gruppo: verso la convocazione per Inter-Juventus

L'argentino è tornato in gruppo e spera di strappare la convocazione per la trasferta di Milano, contro l'Inter dovrebbe andare in panchina.

Dopo quasi un mese di assenza Paulo Dybala rivede la luce. L'argentino, uscito per infortunio e in lacrime durante la gara di campionato contro la Sampdoria dello scorso 26 settembre, è tornato a lavorare in gruppo. Dybala in realtà sperava di poter essere a disposizione già contro la Roma ma lo staff medico ha preferito essere prudente, anche considerata la recente storia clinica del giocatore. Adesso però il problema muscolare accusato a fine settembre sembra definitivamente alle spalle e Dybala dovrebbe rientrare tra i convocati proprio in occasione di Inter-Juventus, gara sulla quale ha spesso lasciato il segno. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 9ª giornata

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati Ovviamente l'argentino a 'San Siro' partirebbe dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità o per mettere preziosi minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni.