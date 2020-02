Dybala striglia i tifosi della Juventus dopo il goal: chiede di smettere di fischiare

Gesto plateale di Paulo Dybala durante Juventus-Brescia dopo il goal: si rivolge ai suoi tifosi e chiede di non fischiare più la squadra in campo.

Il pomeriggio della ha scacciato parzialmente i fantasmi degli ultimi 8 giorni, dalla sconfitta di contro l'Hellas al pareggio contro il in Coppa . Grande protagonista nel 2-0 sul è stato Paulo Dybala.

Il numero 10 bianconero ha sbloccato il punteggio con una magica punizione ed è stato probabilmente il migliore in campo. Si è però anche fatto sentire con i tifosi dopo aver celebrato l'1-0.

Dybala si è voltato verso i suoi tifosi facendo un gesto plateale con le mani: chiedeva chiaramente di non fischiare più lui e i suoi compagni in campo.

Patto che è stato rispettato solo parzialmente, anche se stavolta i fischi sono finiti in secondo piano e si son tramutati in applausi. Per i tre punti e per il ritorno di Giorgio Chiellini in campo.