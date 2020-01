Dybala svela: "La Juventus era intenzionata a cedermi, ma Sarri mi voleva qui"

Paulo Dybala, nel suo miglior momento della stagione alla , si è raccontato al 'The Guardian', parlando un po' di tutto ma concentrandosi soprattutto sulle vicende estive tra campo e calciomercato.

"Sono stato molto vicino alla partenza. Questa era l'intenzione del club almeno, io lo sapevo. Abbiamo aspettato fino all'ultimo minuto. Ma adesso sonoqui, in un club che mi ha trattato bene; Sono felice, a mio agio. L'arrivo di Sarri ha aiutato la mia permanenza. Voleva che restassi, il che mi ha dato la forza quando non sapevamo cosa sarebbe successo. Sapevo che poteva insegnarmi, aiutarmi a tirar fuori il meglio di me stesso".