Dybala sul caso Kean a Cagliari: "Allegri e Bonucci? Non erano le parole giuste"

Dopo aver parlato di calcio giocato e della sua situazione contrattuale, Paulo Dyballa alla 'CNN' ha anche parlato di razzismo, tema molto caldo in questo momento.

Per farlo è stato interrogato sull'episodio della passata stagione a , quando Kean è staot insultato dai tifosi sardi. Dybala ha voluto anche commentare le reazioni che ebbero Bonucci e Allegri, all'epoca abbastanza severi anche con lo stesso attuale attaccante dell' .

"In quel momento non erano le parole giuste per quello che stava succedendo. Bisogna essere molto cauti quando si parla di queste cose, devi assicurarti di far passare il messaggio che vuoi dire davvero, potresti essere frainteso. Spesso le parole poi non rispecchiano quello che si voleva realmente dire. Sicuramente sia Bonucci che Allegri avranno imparato, perché li conosco e so che nessuno dei due ha pensieri razzisti. Sicuramente in quel momento non hanno usato le parole che rispecchiavano il loro pensiero".