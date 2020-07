Dybala succede al Papu Gomez: è l'MVP del mese di luglio

Un goal segnato, un contributo sempre importante nella retta finale di un campionato che ancora una volta ha visto primeggiare la . E un altro premio per Paulo Dybala: quello di miglior giocatore del campionato nel mese di luglio.

A comunicarlo è stata la Lega : Dybala è l'MVP del mese che va concludendosi. E dunque succede all'atalantino Gomez, che era stato insignito di un simile riconoscimento nel mese di giugno.

Paolo Del Pino, presidente della Lega di A, applaude le prestazioni che hanno permesso al numero 10 della Juventus di aggiudicarsi il premio di MVP di luglio:

"Paulo Dybala è stato uno dei grandi protagonisti dello Scudetto della Juventus, con 11 gol realizzati e 7 assist vincenti serviti ai compagni. Il fantasista bianconero è un punto di riferimento per la sua squadra non solo per la straordinaria e innegabile qualità in attacco, ma anche per l’importante supporto e lo spirito di sacrificio in fase difensiva".