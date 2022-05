Juventus-Lazio sarà l'ultima partita di Paulo Dybala all'Allianz Stadium con la maglia bianconera. Dopo sette stagioni, infatti, il rapporto tra Madama e l'attaccante argentino si chiuderà con la naturale scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno.

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio del match, la Joya ha salutato e ringraziato il popolo bianconero per gli anni passati insieme attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

L'articolo prosegue qui sotto

In attesa di scendere in campo contro i biancocelesti, il numero 10 argentino - alla Juve dalla stagione 2015/2016 - ha vestito la casacca bianconera in 298 partite ufficiali, segnando 115 goal.

Nel suo palmares a tinte bianconere si contano ben 12 trofei: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.