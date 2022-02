Dybala e Rugani fermi ai box: 10 giorni di stop, saltano Villarreal ed Empoli

La Juventus dovrà fare a meno di Paulo Dybala e Daniele Rugani per i prossimi impegni: questo il responso dei test effettuati in giornata al J Medical.

L'attaccante bianconero è uscito al 53' contro il Torino per un problema fisico accusato dopo aver tentato una conclusione in porta. Per il difensore stop alla vigilia del Derby della Mole.

Escluse lesioni muscolari per l'argentino, mentre lo stesso Rugani, intercettato dai tifosi, aveva comunicato che si era trattato di "nulla di grave".

Massimiliano Allegri comunque non potrà contare sui suoi giocatori per i prossimi 10 giorni, visti i tempi di recupero fissati.

Dybala e Rugani salteranno le sfide di Champions League contro il Villarreal al Madrigal e di Serie A contro l'Empoli al Franchi, in programma rispettivamente martedì e sabato.

I due giocatori dovrebbero rientrare per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma le loro condizioni verranno valutate passo dopo passo nei prossimi giorni.