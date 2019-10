Dybala risponde alle accuse di simulazione: "Venite a vedere la caviglia"

Paulo Dybala, soprattutto sui social, è stato accusato di simulazione contro il Lecce. Lui non ci sta e risponde: "Venite a vedere la mia caviglia".

Paulo Dybala contro il è stato decisivo, per la , con tante belle giocate ed il goal su calcio di rigore, ma in molti sui social lo hanno criticato per una presunta simulazione messa in mostra nel primo tempo.

Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti 😎😘 https://t.co/dpY9Jguzfu — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 27, 2019

Oggi l'argentino ha risposto personalmente alle accuse, rispondendo direttamente ad uno dei tanti tweet che lo accusavano.

"Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti".

Una risposta secca, un po' scherzosa ed un po' anche infastidita. Evidentemente il pestone del giocatore del Lecce c'è stato e Paulo Dybala lo 'risente' ancora sulla sua caviglia. Chiedere per credere...