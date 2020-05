Dybala e la quarantena: "Ho scoperto lo yoga, ma mi manca il calcio"

Sono stati mesi difficili per Paulo Dybala, colpito direttamente dal coronavirus e costretto all'isolamento ormai da mesi: il giocatore argentino ha raccontato la sua quarantena dopo aver vissuto in prima persona la malattia.

Intervenuto ai microfoni di una video-intervista dell''Adidas', il numero dieci bianconero ha condiviso tutta la sua nostalgia nei confronti del calcio:

"Non pensavo che il calcio mi mancasse così tanto. Ho bisogno di tornare a giocare, vedere i miei compagni e toccare la palla. Gioco anche a casa ma non è la stessa cosa. Come ho sempre detto, quando hai una passione, fai di tutto. Ancora non sappiamo quando tornare, non è una vacanza con date prestabilite, l’unica cosa da fare è rilassarsi e mantenersi un po’ in forma".