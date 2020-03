Dybala e la prima chiamata di Paratici: "Dissi a mia mamma che volevo solo la Juve"

Paulo Dybala ricorda quando ricevette la chiamata di Paratici ai tempi del Palermo: "Abbracciai subito mia madre, volevo andare solo alla Juve".

I timori per il COVID-19, i dubbi per la ripresa dell'attività agonistica: Paulo Dybala si è raccontato nel corso dell'appuntamento andato in scena sul canale tematico della , a cui ha preso parte in videochiamata.

Oltre che delle problematiche legate al Coronavirus, che l'ha colpito insieme alla sua fidanzata Oriana Sabatini, l'attaccante argentino ha parlato anche del momento in cui ricevette una telefonata da Fabio Paratici, che gli comunicò le intenzioni del club bianconero di acquistarlo a tutti i costi dal .

"Lo ricordo come se fosse ieri. Ero a Palermo, si parlava molto delle squadre che avrebbero voluto prendermi. Ho ricevuto tante chiamate però io aspettavo a dire sì perché sapevo che prima o poi arrivava. Un giorno, dopo pranzo, mi telefonò il mio procuratore dicendomi che dopo un'ora mi avrebbe chiamato il direttore sportivo della per parlare. Lì ho parlato con Fabio (Paratici, ndr), che mi disse che avrebbero voluto fare tutto il possibile per portarmi alla Juve. Quando ho chiuso la chiamata sono andato ad abbracciare mia mamma dicendole che volevo andare lì e non volevo nessun altro posto".

Alla fine Dybala divenne juventino: al Palermo 32 milioni più 8 di bonus e concorrenza dell' superata. Il resto delle sue gesta, poi, è già storia.