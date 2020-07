Dybala non si accontenta: "Puntiamo già al 10° Scudetto"

Paulo Dybala confessa anche qualche lato umano al 'The Guardian': "Mi piacerebbe cambiare il mondo, veniamo ascoltati più dei politici".

Paulo Dybala non è sazio del nono Scudetto consecutivo e pensa già a mettere in cascina il decimo. Anche se prima verrà la . Al 'The Guardin', l'argentino ha raccontato l'aspetto calcistico di questo finale di stagione, ma non solo.

"Mi piace vincere, ai miei compagni di squadra piace vincere, e al club piace vincere, ed è quel desiderio che ci rende vincitori, ma ovviamente aiuta anche avere i giocatori più forti del mondo in ogni posizione. Siamo orgogliosi di noi stessi, vincere nove titoli di fila è incredibile e stiamo già pensando a un decimo".

Per quanto riguarda la Champions League, dove Dybala è in forte dubbio per la partita contro il , la Joya parla così.

"Adesso dobbiamo pensare alla Champions League, nonostante la stagione sia già stata lunga. La prima partita contro il Lione è stata cinque mesi fa e nel frattempo sono successe tante cose, ma sappiamo cosa possiamo ancora ottenere. Sarà strano giocare in Champions League senza tifosi e giocare solo partite secche in queste fasi, ma prima dobbiamo vincere a . Per ora, è tutto ciò che conta".

Dybala nel corso dell'intervista parla poi anche della sua visione del mondo e della vita, soprattutto nella condizione di calciatore.