Dybala non rinnova con la Juventus: cosa fare al fantacalcio

Niente da fare. Dopo mesi di voci, incontri e possibilità, alla fine Paulo Dybala chiuderà la sua esperienza alla Juventus. La fumata nera del rinnovo porterà l'argentino a lasciare i bianconeri dopo sette stagioni. Addio confermato anche dall'amministratore delegato di Madama, Arrivabene, e ultimi due mesi della Joya a Torino.

Cosa succede ora? Dybala giocherà le ultime otto gare in Serie A con la Juventus, insieme alla semifinale di ritorno di Coppa Italia e l'eventuale finalissima del torneo. Poi lascerà Torino per iniziare una nuova avventura, in Serie A o in giro per l'Europa.

Insieme ai tifosi della Juventus, che hanno accolto Dybala nel 2015, riguardo il finale di stagione, dubbi anche da parte dei fanta allenatori che hanno scelto l'ex Palermo nella propria rosa. In vista del rush finale dell'annata fantacalcistica, si moltiplicano i quesiti.

COSA FARE CON DYBALA AL FANTACALCIO

Nonostante l'arrivo di Vlahovic, Dybala ha giocato titolare tutte le gare in cui è stato a disposizione di Allegri, eccezion fatta per le sfide di Serie A in cui è stato indisponibile causa infortunio. Anche davanti al prossimo addio, difficilmente il tecnico livornese rinuncerà alla Joya, anche se il suo ruolo non appare più centrale.

L'articolo prosegue qui sotto

Fino a quando la Juventus potrà lottare per lo Scudetto, o al massimo per un piazzamento in Champions, Dybala sarà probabilmente ancora titolare dietro Vlahovic e Morata, o al loro fianco a seconda del modulo che Allegri adotterà nelle ultime sfide di campionato.

Il consiglio è dunque quello di puntare ancora su Dybala: l'argentino vorrà dare il meglio per salutare al meglio i propri tifosi, per attirare l'attenzione da parte delle big d'Europa in vista del calciomercato estivo e per ricordare al commissario tecnico Scaloni la sua classe in vista dei Mondiali qatarioti a cui l'Argentina è già qualificata.

Anche davanti a delle possibili gare inizialmente in panchina, Dybala avrà comunque eventualmente spazio da subentrato dal 31esimo al 38esimo turno di Serie A: in ogni momento può essere decisivo.