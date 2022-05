Dybala non convocato per Fiorentina-Juve: decisione condivisa con Allegri

Le lacrime al termine di Juventus-Lazio resteranno l'ultima immagine di Paulo Dybala in maglia bianconera. Come riporta 'Sky Sport', infatti, l'argentino non verrà convocato per la trasferta di Firenze.

La decisione è stata presa da Allegri in accordo con Dybala, la cui esperienza alla Juventus terminerà ufficialmente il 30 giugno alla naturale scadenza del contratto.

Dybala invece lunedì sarà regolarmente presente a Milano dove parteciperà alla partita benefica 'Heroes Match' organizzata dall'ex attaccante dell'Inter, Samuel Eto'o'. Evento a cui tra gli altri parteciperanno anche grandi ex come Totti e Shevchenko.

Oltre a Dybala peraltro Allegri potrebbe decidere di risparmiare anche Vlahovic dato che il serbo, diffidato, in caso di giallo salterebbe la prima giornata del prossimo campionato.