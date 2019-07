Dybala al Manchester United, l'appello della star NBA Vucevic: "Non lasciare la Juventus"

L'addio di Paulo Dybala alla Juventus 'spaventa' anche la stella degli Orlando Magic Nikola Vucevic, che manda un messaggio all'attaccante.

Un trasferimento che fa discutere, uno scambio da urlo in questo caldo calciomercato estivo: il probabile addio di Paulo Dybala , sempre più vicino al , fa il giro del pianeta e coinvolge anche il mondo dell'NBA.

La stella degli Orlando Magic Nikola Vucevic ha infatti lanciato un appello all'attaccante della tramite il proprio profilo 'Twitter', invitandolo a non accettare il corteggiamento dei Red Devils:

"Ti prego non lasciare la Juventus. Forza ".

L'eventuale scambio con Lukaku divide l'opinione dei tifosi e anche nel mondo dell'NBA la notizia fa discutere. Proprio in queste ore il ds bianconero Fabio Paratici è in Inghilterra per trattare la maxi-operazione che potrebbe cambiare tante dinamiche di mercato.