Dybala ha già superato l'ultima annata con la Juventus: 11 reti in 22 gare

Trascinatore della formazione giallorossa, la Joya proverà a raggiungere le venti reti per la seconda volta in carriera: nove gare per riuscirci.

Terzo posto in Serie A con vista Champions, quarti di Europa League. Ad un anno dal primo trofeo europeo ufficiale vinto contro il Feyenoord, la Roma è decisa a confermarsi nell'attuale stagione, oramai ad un mese e mezzo dal termine. Tra alti e bassi, la formazione di Mourinho è tra le top del campionato e del Continente. Il simbolo di chi sta superando se' stessa? Paulo Dybala.

Arrivato in estate, accolto da una marea giallorossa, Dybala è stato fin qui il trascinatore della squadra giallorossa, soprattutto dopo l'addio di Zaniolo e un'annata opposta rispetto alla scorsa di Tammy Abraham. Capocannoniere in campionato, l'argentino ha già superato le reti della passata stagione, l'ultima in maglia Juventus.

Tre goal nelle ultime quattro partite per Dybala, ora a 11 in 22 presenze di campionato. L'anno scorso la Joya, che lo scorso dicembre si è laureata Campione del Mondo in terra qatariota, si era fermato a 10 in 29. Solamente in due annate con la Juventus ha fatto meglio, ma con l'intero campionato a disposizione e quasi tutte le gare giocate.

Ora, invece, Dybala segna un goal ogni due partite, con altre nove a disposizione per provare a raggiungere i venti goal (come nella primavera 2018): difficile, ma non impossibile. Freddo su rigore nel match contro il Torino, l'attaccante sudamericano è stato in grado di accendere la luce nei momenti più bui della Roma, rispondendo con tecnica e forza individuale all'infortunio alla coscia pre-Mondiale.

"Con un calciatore mobile come Dybala ho pensato potessero avere maggiori difficoltà" ha evidenziato Mourinho dopo la vittoria contro il Torino. "E così è stato, sono felice che quello che abbiamo preparato con i ragazzi in settimana abbia dato i suoi frutti. Il goal è arrivato su rigore, è vero, ma Paulo ha creato delle situazioni di potenziale pericolo che abbiamo cercato di sfruttare".

Principalmente seconda punta in stagione, Dybala ha giocato anche come esterno e trequartista nelle varie formazioni stilate da Mourinho tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Per un totale di 15 goal totali, gli stessi del 2021/2022.