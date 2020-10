Dybala, Gomez, De Paul e Lautaro: quattro numeri 10 'italiani' nell'Argentina

Quattro numeri 10 della Serie A, tutti insieme, nell'Argentina: una qualità spaventosa per la Seleccion di Scaloni.

Ci sono poche nazionali al mondo che possono vantare la qualità offensiva dell', a prescindere da quelli che sono poi i risultati sul campo.

La Seleccion di Scaloni, che sarà impegnata delle gare di qualificazioni Mondiali, può vantare in rosa ben quattro numeri 10 della nostra .

#SelecciónMayor Lista definitiva de futbolistas convocados para los próximos encuentros de Eliminatorias ante y . pic.twitter.com/b80z7ePx2t — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 4, 2020

Si tratta di Paulo Dybala, Papu Gomez, Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul. Numeri 10 nel loro rispettivo club ma ovviamente non in Nazionale, dove quella maglia spetta ovviamente al numero 10 per eccezione: Leo Messi.

Difficile, se non impossibile, che scenderanno in campo tutti e quattro in campo contemporaneamente, ma condivideranno comunque la stessa maglia.

Oltre a loro, la colonia 'italiana' della Seleccion è rafforzata da Giovanni Simeone e Joaquin Correa. Non saranno numeri 10, ma la qualità di certo non gli manca.