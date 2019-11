Dybala e la nuova Juve: "Giocare più vicino alla porta mi aiuta"

Paulo Dybala ha parlato dopo Atalanta-Juve del suo ruolo e del suo rapporto con Higuain: "Ci intendiamo con uno sguardo, siamo una bella coppia".

75 minuti da trascinatore, poi il goal da killer che chiude la partita. Paulo Dybala in questo momento per la sembra sempre più provvidenziale, al pari di Gonzalo Higuain.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

La partita contro l' lo ha confermato: la coppia argentina funziona, in attesa che Cristiano Ronaldo torni al meglio. Il 10 bianconero ne ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport'.

“Con Higuain mi intendo con uno sguardo, siamo una bella coppia. Speriamo di ritrovare Ronaldo al 100%”

I miglioramenti maggiori rispetto all'anno scorso li ha però mostrati lui. 'La Joya' ha affermato che giocare più vicino alla porta lo aiuta molto in fase realizzativa, come fa quest'anno, rispetto all'anno scorso in cui con Allegri faceva più che altro il trequartista, l'uomo di raccordo tra centrocampo e attacco.

"Non so che cosa sia cambiato rispetto all’anno passato, ma giocare più vicino alla porta aiuta: tutto parte da lì"

Ad aiutarlo anche la decisione di rimanere e di insistere in bianconero, senza voler lasciare la squadra. Ed essere ancora protagonista.